العثور على الطفل «بتال القرشي» داخل حديقة بحي السداد بالطائف

عثرت الجهات الأمنية، مساء الاثنين، على الطفل المختفي «بتال القرشي» داخل حديقة بحي السداد بالطائف، بعد 9 ساعات من البحث عنه.

وقال والد الطفل لـ«عاجل»، إن مواطنًا عثر على ابنه بتال يلهو داخل حديقة بحي السداد، بعد أن تعرّف عليه من خلال الصور المتداولة في مواقع التواصل؛ حيث أخذه معه لمطعم بطريق الشفا، قبل أن يتواصل مع الجهات الأمنية التي حضرت لاستلامه منه، وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وكانت أسرة الطفل بتال خالد القرشي ناشدت بالبحث عن ابنهم البالغ من العمر 9 أعوام، بعد أن اختفى فجأة منذ الساعة 2:30 ظهر الاثنين، من أمام منزلهم بحي الوسام 2 بالطائف، ولم يعثر له على أثر.