فارس الغناء العربي يعلن موعد حفله المقبل في موسم الرياض

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المطرب الكبير عاصي الحلاني موعد حفله القادم في موسم الرياض، عبر تغريدة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، والتي حملت هاشتاج “فارس الغناء العربي”.

وقال عاصي، في تغريدته، إن “فارس الغناء العربي عاصي الحلاني في موسم الرياض يوم الخميس ٣١ أكتوبر على مسرح أبو بكر سالم”.

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وانطلقت قبل أيام، فعاليات موسم الرياض في “الرياض بوليفارد”، بمسيرة استعراضية شارك فيها أكثر من 1500مقدم بأزياء تنكرية، إضافة إلى عرض الدرجات هارلي والألعاب النارية.

ويشهد موسم الرياض إقامة أكبر المعارض يشارك فيها عارضون من أنحاء العالم، وتشتمل فعاليات “الرياض بوليفارد” “النافورة الراقصة”، التي تقدم عروضا موسيقية وعروضا مائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى المطاعم والكافيهات.

وبدأت فعاليات موسم الرياض في 11 أكتوبر الجاري ويستمر إلى 15 ديسمبر المقبل لمدة 70 يوماً في 12 منطقة مختلفة، ويتوقع أن يستقطب الموسم 20 مليون زائر، منهم 4 ملايين من سكان الرياض وحدها.

ويضم الموسم حفلات غنائية لكبار نجوم الغناء في الوطن العربي منهم: راشد الماجد، أنغام، محمد حماقي، ماجد المهندس، عبادي الجوهر، عاصي الحلاني، نجوى كرم، شيرين عبد الوهاب، راغب علامة، وليد توفيق، حسين الجسمي، أصالة، صابر الرباعي، نوال الزغبي، تامر حسني، نانسي عجرم، ومحمد عبده.