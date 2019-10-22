الان تتابع إيقاف تعديات على الأراضي الحكومية في المجاردة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل المجاردة- الخليج 365: أوقفت لجنة التعديات التابعة لمحافظة المجارده تعديات على مساحة 100 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية البيضاء التي تقع بقرى سفيان التابعة للمحافظة. وأوضح رئيس بلدية المجاردة عايض إبراهيم المحجاني أن آليات البلدية قامت بإزالة الإحداثات المخالفة، بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين مما استوجب إزالة التعديات على الفور.

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