محمد بن مسعود - الدمام - الهيئة أكّدت ضرورة مساءلة المخالفين تأديبياً لمكافحة هذه الآفة طالبت هيئة حقوق الإنسان، الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرُّش ومكافحته في إطار بيئة العمل. وأكّدت الهيئة في تغريدة بحسابها على "تويتر"، الثلاثاء، ضرورة مساءلة تلك الجهات أياً من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفته؛ لافتة إلى أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً.حقوق الإنسان القطاع الحكومي القطاع الأهلي التحرش 22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 09:58 AM الهيئة أكّدت ضرورة مساءلة المخالفين تأديبياً لمكافحة هذه الآفة Advertisements "حقوق الإنسان" تطالب بتدابير للوقاية من التحرُّش في بيئة العمل "حقوق الإنسان" تطالب بتدابير للوقاية من التحرُّش في بيئة العمل طالبت هيئة حقوق الإنسان، الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والأهلي، بوضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرُّش ومكافحته في إطار بيئة العمل. وأكّدت الهيئة في تغريدة بحسابها على "تويتر"، الثلاثاء، ضرورة مساءلة تلك الجهات أياً من منسوبيها تأديبياً في حالة مخالفته؛ لافتة إلى أن المساءلة التأديبية لا تخل بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاماً. الكلمات المفتاحية ، "حقوق الإنسان" تطالب بتدابير للوقاية من التحرُّش في بيئة العمل ،

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