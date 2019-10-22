، إعادة افتتاح "كهرباء بلجرشي" .. وباقي المحافظات تنشد المساواة ،

محمد بن مسعود - الدمام - للتسهيل على المواطنين خاصة كبار السن .. ومصدر: باقي المكاتب قريباً

بعد إغلاق مكاتب الشركة بمحافظات الباحة والمطالبة منذ قرابة عامين بإعادتها، أعادت شركة الكهرباء افتتاح مكتب بلجرشي، بعد اضطرار البعض لقطع مسافات تزيد على 200 كيلو متر لمراجعة مقر الشركة عقب إغلاق فروع محافظاتهم، دعماً لتوجّه الشركة نحو التعامل الإلكتروني عبر موقعها، إلا أن البعض من كبار السن لا يجيدون استخدام التقنية والبرامج الحديثة.

وبإعادة افتتاح مكتب بلجرشي عادت آمال أهالي المحافظات الأخرى لافتتاح مكاتب محافظاتهم تباعاً.

وقال مصدر بشركة الكهرباء لـ "الخليج 365": "تمّت إعادة فتح مكتب بلجرشي بعد جهود طويلة بناءً على معايير حجم الطلبات بالمكتب، وجارٍ البحث مع إدارة الشركة لإعادة فتح بقية المكاتب للتسهيل على المواطنين.

وأضاف "علماً بأن المشترك يمكنه طلب الخدمة إلكترونياً عن طريق موقع الشركة أو رفع طلبه أو استفساراته على الطلبات من خلال رقم ٩٢٠٠٠١١٠٠، ونسعى لما يحقق خدمة وراحة مشتركينا في كل مكان".بلجرشي الباحة الكهرباء