، باحثون: هذا هو التوقيت الأنسب لممارسة الرياضة وحرق الدهون ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلاصة دراسة شملت 30 رجلًا يعانون من السمنة على مدى 6 أسابيع

كشف باحثون من جامعتيْ باث وبرمنغهام في بريطانيا، أن ممارسة التمرين الرياضي قبل الإفطار، يمكن أن يساعدك على حرق المزيد من الدهون.

وشملت الدراسة 30 رجلًا يعانون من السمنة المفرطة، أو الوزن الزائد، على مدى 6 أسابيع، بعضهم مارَسَ الرياضة قبل الإفطار، والبعض الآخر بعده؛ في حين لم يغير عدد منهم من نمط حياته.

وبحسب "روسيا اليوم"، كشف تحليل النتائج أن المشاركين الذين مارسوا التمرين الرياضي قبل الإفطار، خسروا ضِعف كمية الدهون مقارنة بالمجموعة، التي مارست الرياضة بعد الإفطار.

وقال الدكتور خابير غونزاليس، الذي قاد الدراسة: "في حين أن هذا لم يكن له تأثير كبير على فقدان الوزن؛ إلا أنه أدى إلى تحسّن كبير في الصحة بشكل عام. وزادت المجموعة التي مارست التمرين قبل الإفطار من قدرتها على الاستجابة للأنسولين".

ويشير الباحثون إلى أن هذا التأثير قد يرجع إلى مستويات الأنسولين عند الصباح؛ فعندما يصوم الأشخاص أثناء الليل، تكون مستويات الأنسولين لديهم منخفضة؛ مما يعني أنهم يستخدمون المزيد من الدهون كوقود للطاقة في الصباح الباكر.

ومع ذلك، لاحظ الباحثون أن هذا التأثير اختُبر فقط لدى الرجال، وهناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الشاملة للنساء؛ للتحقق من النتائج.ممارسة الرياضة