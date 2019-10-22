، كيف تعيد تشغيل "الأيفون" دون الضغط على أزرار؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - خدعة يمكنك اتباعها بشكل أسهل عبر نظام IOS 13

منذ أن طرحت شركة أبل "النوتش" في هواتفها الذكية عام 2017، وأصبح إيقاف تشغيل الهاتف أمرًا صعبًا بعض الشيء؛ خاصة بالنسبة لأولئك الذين قاموا بالتحديث من هواتف أيفون القديمة، التي كانت تحتوي على زر رئيسي.

ورغم أن أجهزة أيفون الجديدة أيضًا تحتوي على زرين؛ حيث تضغط على زر التحكم في الصوت والزر الجانبي لإعادة تشغيل جهاز أيفون؛ إلا أن هناك خدعة يمكنك اتباعها لإعادة تشغيل الهاتف بشكل أسهل عبر نظام IOS 13.. ووفق ما نقلته "اليوم السابع" فيما يلي الخطوات التي عليك اتباعها.

- انتقل إلى الإعدادات واختر خيار إمكانية الوصول Accessibility.

- اختر التحكم الصوتي.

- ستجد ميزة التحكم الصوتي في وضع الإيقاف؛ لذا سيكون عليك تشغيلها.

- اتبع الأوامر التي تظهر على الشاشة لإعداد التحكم الصوتي.

- بمجرد إعداد ميزة التحكم الصوتي يكون لديك مجموعة من الأوامر قيد التشغيل افتراضيًّا، والتي يمكنك تخصيصها إذا كنت تريد.

- ما عليك سوى قول "إعادة تشغيل الجهاز" وستظهر رسالة تسأل عما إذا كنت متأكدًا من إعادة تشغيله.

- سيتم الآن إعادة تشغيل جهاز أيفون الخاص بك تلقائيًّا.أبل النوتش إيقاف التشغيل