السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية بالرياض تنظم ندوة "أحكام آداب المجلس"



الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض الخميس القادم، ندوة بعنوان: "أحكام آداب المجلس"، وذلك بعد صلاة المغرب في جامع الإمام تركي بن عبدالله بوسط مدينة الرياض.

وسيشارك في تقديم الندوة كل من الدكتور محمد بن عبدالله آل فهيد، والدكتور فهد بن محمد السليم، كما سيقوم - بمشيئة الله - سماحة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتعليق على ما جاء في الندوة، والإجابة على استفسارات الحاضرين.

يذكر أن المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي العزيزية سيقوم بالبث المسموع والمرئي للندوة على مواقع المكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، كما سينقلها بعد التسجيل على اليوتيوب.

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09:54ت م

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