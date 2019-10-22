

الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

انتخبت المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي (ISSA) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة في معالي المحافظ الأستاذ سليمان بن عبد الرحمن القويز, عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة للثلاث سنوات القادمة.

جاء ذلك خلال أعمال المنتدى الدولي للتأمين الاجتماعي في دورته الثالثة والثلاثين التي استضافتها المؤسسة العامة للتأمين الاجتماعي في بلجيكا خلال الفترة 14 - 18 أكتوبر لعام 2019 م، الذي يُعد أكبر وأهم حدث دولي للتأمين الاجتماعي تشرف عليه المنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي ISSA، حيث شارك ما يزيد عن ألف من القادة الإداريين في هيئات التأمين الاجتماعي وصانعي القرارات وممثلين عن المنظمات الدولية وخبراء في التأمين الاجتماعي من 150 دوله حول العالم.

وتضمّن جدول أعمال المنتدى تسليط الضوء على القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجه التأمين الاجتماعي، وبحث جملة مواضيع تتناول الأساليب العملية للابتكار في إدارة ومناهج التامين الاجتماعي, كما تم خلال أعمال المنتدى تنظيم عملية انتخاب الرئيس الجديد للمنظمة وأمين صندوقها، وأعضاء المكتب ولجنة المراقبة.

وتخلل المنتدى عقد اجتماع تنسيقي لممثلي الهيئات ومؤسسات التقاعد والتأمينات العربية المشاركة في المنتدى.

الجدير بالذكر أن المملكة كانت ممثلة في المكتب من خلال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد عن الثلاث سنوات السابقة.

// انتهى //

08:58ت م

0018





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / انتخاب "التأمينات الاجتماعية" عضواً في المكتب التنفيذي للمنظمة الدولية للتأمين الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.