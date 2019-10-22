السعودية اليوم / 124 عملية تكميم معدة بمركز علاج السمنة في نجران العام الماضي



الرياض 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أجرى مركز علاج السمنة بمستشفى الملك خالد بنجران خلال العام الماضي 1440 هـ ، 124 عملية تكميم معدة .

ويعد المركز الوحيد المعتمد لتقديم خدمات جراحة السمنة المفرطة بالمنطقة بإشراف كوادر وطنية مؤهلة.

وأبانت صحة نجران أن المركز يشهد حالياً مشروعات تطويرية وتوسعة لتصل لـ 12 سريرا وسيتم تدشينها قريباً - بإذن الله - بغية الارتقاء بمستوى أداء المركز وتجويد خدماته.

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08:23ت م

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