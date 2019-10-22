السعودية اليوم / "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, اشتمل على أمطار رعدية على المدينة المنورة, ومحافظات العلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع, تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية الأفقية.

وبينت أن الحالة تبدأ من الساعة الـ 12 ظهراً, وتستمر حتى الثامنة مساءً.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني في المدينة المنورة الجميع توخّي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار, واتباع إرشادات السلامة وعدم الاقتراب من الأودية ومجاري السيول في هذه الأحوال المناخية.

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08:22ت م

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