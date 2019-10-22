السعودية اليوم / مجلس الأمن الدولي يدين الهجوم على مسجد في أفغانستان



نيويورك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

أدان مجلس الأمن الدولي أمس الاعتداء الإرهابي الذي وقع داخل أحد المساجد شرقي أفغانستان يوم الجمعة الماضي.

وجدد أعضاء المجلس في بيان التأكيد أن الإرهاب في كل أشكاله ومظاهره يمثل أحد أخطر التهديدات على السلم والأمن الدوليين.

وشدد الأعضاء على الحاجة إلى محاسبة منفذي ومنظمي ورعاة تلك الأعمال الإرهابية الشنيعة وتقديمهم للعدالة، داعين جميع البلدان إلى التعاون النشط مع حكومة أفغانستان والسلطات المعنية كافة في هذا الصدد.

وكان أكثر من 60 مدنيا قتلوا وأصيب نحو 60 آخرين في انفجار يوم الجمعة الماضي داخل مسجد بناحية هاسكا مينا في مقاطعة نانجرهار.

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