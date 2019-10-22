السعودية | “المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “المرور” يرد على سؤال مواطن “بشأن استخدام الستائر داخل السيارة للوقاية من الشمس” ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:36 صباحًا, 22 أكتوبر 2019 م المناطق_الرياض أوضحت إدارة المرور أن وضع الستائر في المركبة يعد مخالفة مرورية.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للمرور عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيه: “هل تخالفون على استخدام الستائر في السيارة نهارا” ؟

ورد الحساب الرسمي للمرور قائلا: “يعد وضع الستائر مخالفة مرورية وفقاً لجدول المخالفات رقم ٢ فقرة ١٠(وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها تعوق رؤية السائق).

وأفاد المرور أن هذه المخالفة عقوبتها فرض غرامة تتراوح من (150 لـ 300) ريال”.

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