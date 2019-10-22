2019-10-22

العثور على مفقود مهد الذهب في منطقة وعرة حيًا

متابعات الخليج 365 - مهد الذهب

عثرت الجهات المعنية، على مفقود محافظة مهد الذهب في منطقة وعرة بالمحافظة، بعدما فُقد قبل أيام.

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جاء ذلك بمشاركة الطيران الشراعي لجمعية عون للبحث والإنقاذ، حيث تم العثور على المفقود وهو باكستاني الجنسية حيًا وبصحة جيدة.

وكان المقيم قد استنجد قبل يومين بعدما علقت مركبته ولم يتمكنوا من العثور عليها.

وبمواصلة البحث عنه على مدار اليومين تم العثور على المركبة، ثم المفقود وهو بصحة جيدة.







