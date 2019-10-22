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المرور يوضح قيمة غرامة استخدام الستائر في السيارة

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2019-10-22

المرور يوضح قيمة غرامة استخدام الستائر في السيارة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، أن وضع الستائر في السيارة يعد من المخالفات المرورية.

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جاء ذلك في رد من المرور على استفسار مواطن، حول ما إذا كان وضع الستائر يعد مخالفة مرورية أم لا.

وأكدت المرور، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، أنه وفقاً لجدول المخالفات فإن وضع حواجز داخل المركبة أو خارجها، بما يعيق رؤية السائق يعد مخالفة وغرامتها تتراوح من 150 إلى 300 ريال.




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