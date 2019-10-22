، الحصيني يكشف ملامح الحالة الماطرة اليوم وغداً ،

محمد بن مسعود - الدمام - هطولات على أجزاءٍ من مكة والمدينة وتبوك وحائل

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة، اليوم وليلة الغد، على مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بإذن الله- اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ "متفرقة" من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان والكويت والإمارات وعُمان.حالة الطقس أمطار