- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة، اليوم وليلة الغد، على مناطق عدة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بإذن الله- اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ "متفرقة" من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان والكويت والإمارات وعُمان.حالة الطقس أمطار
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441 08:23 AM
هطولات على أجزاءٍ من مكة والمدينة وتبوك وحائل
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات عبدالعزيز الحصيني؛ أمطاراً متفاوتة، اليوم وليلة الغد، على مناطق عدة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": يُتوقع -بإذن الله- اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء، أمطارٌ متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة على أجزاءٍ "متفرقة" من مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة وتبوك وحائل والجوف و"الشمالية" والباحة وعسير وجازان والكويت والإمارات وعُمان.
، الحصيني يكشف ملامح الحالة الماطرة اليوم وغداً ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني يكشف ملامح الحالة الماطرة اليوم وغداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.