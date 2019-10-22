تعرّف على فوائد تفعيل «توفير الطاقة» بجوالك

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أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن وضع توفير الطاقة في الجوال له عدة فوائد لا تقتصر على الحفاظ على طاقة الجوال لأطول فترة.
وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: إذا فعّلت وضع توفير الطاقة بجوالك لن يقوم ذلك فقط بتوفير البطارية..، بل كذلك سيوفر عليك استهلاك بيانات الإنترنت.
وتابع: إذا فعّلته سيقوم جهازك بإيقاف التالي:
*عمل التطبيقات بالخلفية
*التنزيلات التلقائية
*مزامنة ملفاتك عبر الكلاود
*تحديث التطبيقات
*جلب البريد الإلكتروني.. وغيرها
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