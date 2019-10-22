تعرّف على فوائد تفعيل «توفير الطاقة» بجوالك

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أوضح الخبير التقني عبدالعزيز الحمادي، أن وضع توفير الطاقة في الجوال له عدة فوائد لا تقتصر على الحفاظ على طاقة الجوال لأطول فترة.

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وقال الحمادي في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: إذا فعّلت وضع توفير الطاقة بجوالك لن يقوم ذلك فقط بتوفير البطارية..، بل كذلك سيوفر عليك استهلاك بيانات الإنترنت.

وتابع: إذا فعّلته سيقوم جهازك بإيقاف التالي:

*عمل التطبيقات بالخلفية

*التنزيلات التلقائية

*مزامنة ملفاتك عبر الكلاود

*تحديث التطبيقات

*جلب البريد الإلكتروني.. وغيرها

