أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟.. استشاري يرد

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نصح الاستشاري الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بضبط نسبة الكلسترول بالدم والتحكم بنسبة السكري، من أجل الحفاظ على عضلة القلب، لما لهما من تأثير سلبي على أدائها.

وأضاف “النمر” فى تغريدة له على “تويتر” قائلا: “كلاهما ضار على القلب ارتفاع الكلسترول وعدم التحكم بالسكري”، موضحاً أن ارتفاع الكلسترول نسبياً، أشد ضرراً على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري فكلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.

