︎ :
.
نصح الاستشاري الدكتور خالد النمر أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين بضبط نسبة الكلسترول بالدم والتحكم بنسبة السكري، من أجل الحفاظ على عضلة القلب، لما لهما من تأثير سلبي على أدائها.
وأضاف “النمر” فى تغريدة له على “تويتر” قائلا: “كلاهما ضار على القلب ارتفاع الكلسترول وعدم التحكم بالسكري”، موضحاً أن ارتفاع الكلسترول نسبياً، أشد ضرراً على شرايين القلب من عدم التحكم بالسكري فكلاهما يؤثر على الآخر ويتأثر به.
كانت هذه تفاصيل خبر أيهما أخطر على القلب ارتفاع الكلسترول أم مرض السكري؟.. استشاري يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.