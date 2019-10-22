

الطائف 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

ينظم مكتب الدعوة بالطائف يوم غد محاضرة بعنوان " البدعة تعريفها وخطرها " للدكتورة حنان بنت علي اليماني ، بجامع سنابل الإيمان طريق الردف.

وتأتي هذه المحاضرة عقب صلاة العصر، ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية التي ينفذها المكتب في نشاطه المنبري، ولتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم .

// انتهى //

07:31ت م

0012





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / البدعة تعريفها وخطرها .. درس بدعوي الطائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.