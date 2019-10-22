السعودية اليوم / مصرع أربعة أطفال وتشريد مئات الأشخاص جراء الفيضانات في أوغندا



كمبالا 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

لقي أربعة أطفال مصرعهم غرقًا في غرب أوغندا جراء الفيضانات التي أدت أيضًا إلى نزوح المئات من منازلهم في شرق البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الصليب الأحمر إيرين ناكاسيتا إن الضحايا الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و15 عامًا، من سكان قرى تقع في منطقة كاسيسي بغرب أوغندا، وهي أكثر المناطق تضررًا من الفيضانات.

وأشارت إلى أن مئات الأشخاص أصبحوا بلا مأوى، مضيفة أن 650 منزلاً تضرر جراء الفيضانات في منطقة بوتاليجا، بالإضافة إلى 150 منزلاً في بولامبولي.

وذكرت أن مياه الفيضانات غمرت ثلاث مدارس ابتدائية في بولامبولي.

وأوضح مسؤولو الصليب الأحمر أن السكان المتضررين تم إيوائهم في مستشفيات ومبان حكومية مختلفة.

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07:16ت م

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