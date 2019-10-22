

نيويورك 23 صفر 1441 هـ الموافق 22 أكتوبر 2019 م واس

قام البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية بتنفيذ برنامج القيادات الشبابية في 16 محافظة من محافظات مصر، بهدف بناء جيل من القادة الشباب والمفكرين والمبدعين وصانعي التغيير في المنطقة العربية، وتمكينهم من تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا.

وتضمنت معسكرات الابتكار جلسات حوارية حول ريادة الأعمال المجتمعية وأهم المحاور الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030، وارتباطها بالحاجات الاجتماعية ومبادئ ريادة الأعمال، من أجل إنشاء وإدارة شراكة تحقق تغييرا مجتمعيا.

ويقيس رواد الأعمال أداءهم بالربح المادي، إلى جانب القيمة الاجتماعية التي يقدمها المشروع للمجتمع، كما يسعى رواد الأعمال الاجتماعيين إلى تحقيق أهداف متنوعة اجتماعية وثقافية وبيئية،وترتبط هذه الأعمال في كثير من الأحيان بقطاع التطوع والمنظمات غير الربحية.

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمم المتحدة : معسكرات الابتكار نافذه إبداعية للشباب يفتحها البرنامج الإنمائي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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