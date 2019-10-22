شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان سبل التعاون العسكري والان مع التفاصيل
كشف الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع السعودي، عن أنه بحث مع مارك إسبر، وزير الدفاع الأمريكي، سبل دعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.
وقال الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "التقيت وزير الدفاع الأمريكي وناقشنا التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة".
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية وأوجه التعاون الاستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة.
كما بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد وصل، الإثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة تحمل أجندتها ملفات عدة؛ أبرزها مواجهة التهديدات الإيرانية.
وكان الأمير خالد بن سلمان في استقبال وزير الدفاع الأمريكي، الذي جاء في زيارة لم تُعرف مدتها.
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