شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدولة للشؤون الخارجية يزور البرلمان البريطاني والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (لندن)زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
والتقى الجبير عدداً من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز.
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