وزارة الدفاع تحدد موعد تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 عبر جدارة للرجال والنساء

أعلنت وزارة الدفاع السعودية موعد تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441 عبر جدارة للرجال والنساء، تلك الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام، حيث أوضحت الوزارة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن الوظائف المشمولة بالإعلان مُقسمة إلى 10 وظائف للرجال و 25 وظيفة للنساء، ويتم القبول بها وفق عدد من الشروط الخاصة بالتوظيف.

تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان 1441

وكانت قد أوضحت الوزارة أنها بحاجة إلى شغل 35 وظيفة للرجال والنساء، وتم نشر الإعلان عبر الموقع الرسمي، والتعيين حسب السلم الوظيفي لوظائف هيئة الأركان كما في الجدول التالي :

المرتبة الوظيفية ​عدد الوظائف المشمولة بالإعلان المجموع ​رجال ​نساء ​2 ​1 ​– ​1 ​4 ​– ​3 ​3 ​5 ​1 ​– ​1 ​6 ​4 ​14 ​18 ​7 ​1 ​2 ​3 ​8 ​3 ​6 ​9 ​المجموع ​10 ​25 ​35

ـ خريجي وخريجات المعاهد التخصصية حسب ما تحدده الوزارة.

ـ خريجي وخريجات الدرجة الجامعية حسب ما تحدده التخصصات.

ـ خريجي وخريجات الدبلومات العليا بعد الدراسة الجامعية.

ـ الأولوية في الترشح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

ـ شرط أساسي حضور الاختبار المهني للجامعيين.

ـ ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والتي سيتم من خلالها عمل مطابقة بيانات للحاضرين.

موعد تقديم وظائف رئاسة هيئة الأركان

نشرت وزارة الدفاع السعودية عبر موقعها الرسمي، مواعيد التقديم لوظائف رئاسة الأركان، والتي تتم عبر بوابة جدارة الإلكترونية للتوظيف الحكومي التابعة لوزارة الخدمة المدنية، وذلك بالتعاون مع وزارة الدفاع، وأوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ من يوم 28 صفر 1441 الموافق 27/10/2019، وسوف يستمر إلى 1 نوفمبر 2019، على أن يكون التقديم طوال اليوم على مدار ال 24 ساعة.