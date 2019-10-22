موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر 2019 وشروط استحقاق الدعم رسمياً من حكومة المملكة

هناك أعداد كبيرة للغاية تبحث عن الموعد الخاص بصرف حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر حيث أن عمليات البحث عن الموعد تزداد بصورة كبيرة، يعتبر حساب المواطن من أهم البرامج التي تندرج تحت الضمان الإجتماعي التي تقدمها المملكة العربية السعودية، لذا سنقدم لكم موعد صرف الدفعة وشروط الاستحقاق.

موعد صرف حساب المواطن دفعة شهر نوفمبر

من الجدير بذكره أنه من المتداول صرف حساب المواطن كل شهر بتاريخ اليوم العاشر من الشهر وفي حال وجود إجازة رسمية أو عطلة إسبوعية يتم تأخيره لمدة يوم واحد وسوف يتم صرف الدفعة من حساب المواطن يوم 10 من شهر نوفمبر المقبل، وسوف يجد المواطنون المستفيدون من الخدمة وجود الراتب داخل حساباتهم الموجودة بالبنوك وقد كانت هناك مجموعة من الشائعات حول توقف صرف حساب المواطن ولكنها مجرد أقاويل لا صحة لها.

التسجيل في حساب المواطن برقم الهاتف

تم إتاحة التسجيل برقم الهاتف في برنامج حساب المواطن ليتم التسهيل على المواطنون ويمكنك الإتصال على الدعم الفني من خلال الإتصال على رقم 19912 ويمكنكم التواصل مع الدعم الفني من الساعة الثامنة كل صباح حتى العاشرة في المساء من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

شروط الإستفادة من حساب المواطن

يمكنك الحصول على حساب المواطن ولكن بعد إستوفاء الشروط وهي عبارة عن أن يكون الشخص حامل للجنسية السعودية فلا يمكن للمقيم بها أو الوافد الحصول على حساب المواطن ويجب أن يكون المتقدم مقيم بالسعودية ولم يسافر عنها لمدة تزيد عن 3شهور ويجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي أحكام ولم يسجن من قبل، أن يكون الشخص محدود الدخل ويجب أن يتم تقديم البيانات بالكامل عن الشخص وعن أسرته ليتم قبولها.