السعودية اليوم / مقتل 15 مدنيا وخمسة عسكريين بهجمات مسلحة في بوركينا فاسو



واغادوغو 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

قتل ستة مدنيين وأصيب آخر بهجوم شنه مسلحون في مدينة سولي شمال بوركينا فاسو قبل الفرار نحو الحدود المالية، حسبما نقلت وكالة أنباء بوركينا فاسو الرسمية اليوم.

وأضافت الوكالة :" كما قتل مساء السبت أربعة جنود بوركينيين ورجل أمن بهجومين شنهما مسلحون في مدينة "لوروم" شمال البلاد".

كما شهدت قرية زورا القريبة من كونغوسي بمحافظة بام شمال البلاد مقتل تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم مابين خمسين وسبعين عاما على يد أشخص يرتدون أزياءً عسكرية.

وتشهد بوركينا فاسو في الفترة الأخيرة سلسلة هجمات نفذها إرهابيون في مناطق متفرقة من البلاد أوقعت عشرات الجرحى والقتلى.

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