سياسي / وزير الدفاع الروسي يلتقي نظيره الصربي



موسكو 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو اليوم في العاصمة الصينية بكين ، نظيره الصربي ألكسندر فولين.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن الجانبين ناقشا العلاقات الثنائية في المجالات العسكرية والعسكرية التقنية.

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03:40ت م

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