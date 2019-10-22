سياسي / وزير الخارجية الروسي يلتقي نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلغارية



موسكو 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

التقى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية البلغارية إيكاترينا زاخارييفا ، التي تزور ورسيا حاليا.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والثقافية والتعليم والطاقة إضافة إلى مناقشة الوضع في أوكرانيا.

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03:12ت م

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