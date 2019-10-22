سياسي / الرئيس الروسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي



موسكو 22 صفر 1441 هـ الموافق 21 أكتوبر 2019 م واس

تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون .

وأفاد بيان للكرملين أن الاتصال تركز على مناقشة العلاقات الثنائية إضافة إلى مناقشة الأوضاع في شمال شرق سوريا وأوكرانيا.

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