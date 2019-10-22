الإعلامية سارة دندراوي ترد لمحمد عبده مغازلته لها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ردت الإعلامية السعودية سارة دندراوي لفنان العرب محمد عبده مغازلته لها في حوار سابق معه، بنفس طريقته.
الإعلامية السعودية أجرت حواراً هاتفياً مع فنان العرب على قناة “العربية”، بمناسبة تكريمه مؤخراً ضمن مجموعة كبيرة من النجوم العرب والعالميين في حفل “صناع الترفيه” على هامش موسم الرياض.
سارة غازلت محمد عبده ووصفته بال، “مزهزه” مما أثار ضحكاته، حيث قالت: “أهلا فيك معانا أبو نورة وطبعا بنباركلك على التكريم.. وخليني أنا هالمرة أعكس الآية وأقولك إنت كنت مزهزه اليوم”.
محمد عبده رد عليها ضاحكا: “ردك عليّ أنا”، لتعلق سارة دندراوي بقولها: “أيوة بالظبط.. جه اليوم أخيراً”.
وكان الفنان السعودي محمد عبده قد غازل سارة دندراوي بنفس الكلمة منذ شهور خلال حوار تليفزيوني سابق ، مما تسبب في إرباكها في منتصف الحوار، وسألته “شو معنى مزهزهة؟”، ليرد: “مزهزهة يعني سارة الدندراوي”، وهو ما أصابها بخجل شديد حاولت إخفاءه بالضحك.
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