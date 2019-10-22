إغلاق 14 محلًّا في جازان بسبب متطلبات السلامة

2019-10-22

متابعات الخليج 365 - جازان

بدأ الدفاع المدني في جازان، وبشراكة مع أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع هيئة المواصفات، تفتيشًا مفاجئًا على محلات الغاز؛ للتأكد من متطلبات السلامة ومطابقة منظمات الغاز للمواصفات.

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وأوضح الدفاع المدني أنه تم التفتيش على 56 محلًّا، أغلق منها 14، وتم سحب 45 عينة لاختبارها من هيئة المواصفات.