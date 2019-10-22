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إغلاق 14 محلًّا في جازان بسبب متطلبات السلامة
متابعات الخليج 365 - جازان
بدأ الدفاع المدني في جازان، وبشراكة مع أمانة المنطقة وفرع وزارة التجارة والاستثمار وفرع هيئة المواصفات، تفتيشًا مفاجئًا على محلات الغاز؛ للتأكد من متطلبات السلامة ومطابقة منظمات الغاز للمواصفات.
وأوضح الدفاع المدني أنه تم التفتيش على 56 محلًّا، أغلق منها 14، وتم سحب 45 عينة لاختبارها من هيئة المواصفات.
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