شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن سلمان ووزير الدفاع الأمريكي يبحثان التعاون العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس (الإثنين)، وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر خلال زيارته للرياض. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية - الأمريكية وأوجه التعاون الإستراتيجي والعسكري القائم بين البلدين، إضافة إلى بحث واستعراض التحديات والتهديدات والقضايا الأمنية والدفاعية المشتركة. كما بحث الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك لدعم الأمن والاستقرار والدفاع عن المصالح المشتركة ضد أي تهديدات.



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