شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد خدمة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد خدمة قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي لمدة عام.

يذكر أن اللواء الأحمدي من القيادات الأمنية البارزة في الأمن العام، وسبق أن عمل قائدا لأمن الحرم المكي وأمن الحرم النبوي قبل شغل منصب مساعد مدير الأمن العام لأمن الحج والعمرة، ثم قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة.

"الخليج 365" تهنئ اللواء محمد الأحمدي بثقة القيادة، متمنية أن يكون ذلك حافزا لمزيد من التقدم والعطاء في خدمة ضيوف الرحمن.