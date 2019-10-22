شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: ضبط 30 مخالفة لنظام المبيدات الزراعية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سلمان السلمي (مكة المكرمة)

ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، ٣٠ مخالفة لنظام المبيدات الزراعية، خلال حملات رقابية مكثفة نفذها مفتشو الفرع في مختلف أماكن تداول وبيع المبيدات الزراعية والبذور بالمنطقة. وقال مدير الفرع المهندس سعيد الغامدي، إن المخالفات تنوعت منها مبيدات مغشوشة ومحظورة، ومصنوعة بعد قرار الحظر، وأخرى ليس لها تاريخ إنتاج، وبيع بذور وأسمدة بالتجزئة.

وحث الغامدي جميع متداولي المبيدات من مصنعين وبائعين ومزارعين على الالتزام بالأنظمة والتشريعات والاشتراطات الفنية لاستخدام المبيدات الزراعية، وعدم الاستخدام الخاطئ والمخالف لتعليمات وشروط نظام المبيدات؛ لما له من خطورة على المتداولين والباعة والمزارعين والمستهلكين والبيئة بشكل عام، موضحاً أن العقوبات التي حددها النظام تشمل إيقاع غرامات مالية تصل إلى 200 ألف ريال، كما تشمل إتلاف المبيدات وإغلاق المنشأة المخالفة.