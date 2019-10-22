شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل محافظة جدة يطلع على أحدث أجهزة طب الأسنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونيابة عن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، افتتح مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس، المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان الذي تنظمه جامعة الملك عبدالعزيز بأحد فنادق عروس البحر الأحمر.

واستمع الأمير سعود بن عبدالله إلى شرحٍ عن أحدث الأجهزة لطب وجراحة الأسنان والشركات الوطنية المشاركة في المعرض، وشاهد والحضور فيلماً وثائقياً تضمن أهم الإنجازات التي حصلت عليها كلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي منذ إنشائهما.

كما شهد وكيل محافظة جدة توقيع عدة اتفاقيات تعاون على هامش المؤتمر بين إدارة مكافحة المخدرات بمحافظة جدة والمؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية والجمعية الخيرية النسائية الأولى بجدة.

وسيعقد خلال المؤتمر أول هاكثون في براءات الاختراع في مجال طب الأسنان، كما سيتم عقد اجتماع لجنة عمداء كليات طب الأسنان في المملكة واستضافة أبرز الشخصيات وصناع القرار فيما يخص صحة الفم والأسنان.