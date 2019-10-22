شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة لـ«الخليج 365» : إجلاء 532 سعوديا من لبنان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أوضح رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين في بيروت سعود بن مضحي العنزي لـ«الخليج 365» أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من لبنان بلغ 532 مواطنا حتى يوم أمس (الإثنين)، بالإضافة إلى عدد من الطلاب، وأضاف أن السفارة شكلت لجنة طوارئ بمتابعة مباشرة من السفير للعمل على إخلاء السعوديين بسلامة ويسر وتوصيلهم إلى المطار لضمان سلامتهم، وأضاف العنزي بأنه منذ بداية الأحداث وجهت السفارة المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن مواقع الأحداث والتجمعات والتظاهرات وتوخي الحيطة والحذر، ونوه رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن ومتابعة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنفسه على سلامة المواطنين السعوديين أثناء مغادرتهم لبنان.

أوضح رئيس قسم شؤون السعوديين في سفارة خادم الحرمين في بيروت سعود بن مضحي العنزي لـ«الخليج 365» أن عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم من لبنان بلغ 532 مواطنا حتى يوم أمس (الإثنين)، بالإضافة إلى عدد من الطلاب، وأضاف أن السفارة شكلت لجنة طوارئ بمتابعة مباشرة من السفير للعمل على إخلاء السعوديين بسلامة ويسر وتوصيلهم إلى المطار لضمان سلامتهم، وأضاف العنزي بأنه منذ بداية الأحداث وجهت السفارة المواطنين والمقيمين الزائرين السعوديين بالابتعاد عن مواقع الأحداث والتجمعات والتظاهرات وتوخي الحيطة والحذر، ونوه رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة بتوجيهات ولاة الأمر في هذا الشأن ومتابعة السفير السعودي في بيروت وليد بخاري بنفسه على سلامة المواطنين السعوديين أثناء مغادرتهم لبنان.

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