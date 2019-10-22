شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ضمن أقوى اقتصادات العالم.. بحلول 2024 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)

وضعت بلومبيرغ، في تقرير، بشأن اقتصادات الدول الـ20 التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024، السعودية ضمن تلك الدول. وأشارت إلى أن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة تباطؤا في النمو، بسبب التوترات التجارية. وسيؤثر نمو الاقتصاد العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه هذا العام إلى 3%، على معظم اقتصادات العالم، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.

ويتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وسيكون مساهماً أصغر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب، بانخفاض من 32.7% في 2018 – 2019 إلى 28.3% بحلول 2024. وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل السعودية، وتركيا، والمكسيك، وباكستان، ومصر؛ فيما ستخرج من القائمة إسبانيا، وبولندا، وكندا، وفيتنام.