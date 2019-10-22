شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ضمن أقوى اقتصادات العالم.. بحلول 2024 والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (واشنطن)وضعت بلومبيرغ، في تقرير، بشأن اقتصادات الدول الـ20 التي ستهيمن على الاقتصاد العالمي بحلول 2024، السعودية ضمن تلك الدول. وأشارت إلى أن من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس القادمة تباطؤا في النمو، بسبب التوترات التجارية. وسيؤثر نمو الاقتصاد العالمي الضعيف، المتوقع انخفاضه هذا العام إلى 3%، على معظم اقتصادات العالم، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي.
ويتوقع أن يستمر التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، وسيكون مساهماً أصغر في نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي على المدى القريب، بانخفاض من 32.7% في 2018 – 2019 إلى 28.3% بحلول 2024. وكان صندوق النقد الدولي ذكر أن محركات النمو الجديدة بين أكبر 20 دولة خلال خمس سنوات ستشمل السعودية، وتركيا، والمكسيك، وباكستان، ومصر؛ فيما ستخرج من القائمة إسبانيا، وبولندا، وكندا، وفيتنام.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ضمن أقوى اقتصادات العالم.. بحلول 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.