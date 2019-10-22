شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: ارتقوا بمستوى المشاريع لتظهر جدة بما يليق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ضرورة الارتقاء بمستوى العمل في جميع المشاريع لتظهر جدة بالشكل الذي يليق بها.

وقدم خلال تكريمه في مقر الإمارة بجدة أمس (الإثنين)، الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع «بسمة جدة» الواقع جنوب مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، بإشراف إمارة منطقة مكة المكرمة، شكره للجهات كافة التي شاركت في المشروع، متمنياً للجميع التوفيق في المشاريع التي تخدم محافظة جدة وتسهم في تحسينها، وشملت الجهات التي جرى تكريمها، أمانة محافظة جدة، وهيئة الطيران المدني ومطار الملك عبدالعزيز ومركز التكامل التنموي بالإمارة.

واستعرض الأمير خالد الفيصل والحضور فيلماً عن مشروع «بسمة جدة» الذي يقع على مساحة 600 ألف م2، ويتضمن إنشاء 5 أعمدة تُمثّل أركان الإسلام مدعمة بإضاءات ليزرية بارتفاع 19 متراً، إلى جانب بناء هيكلين ضخمين يبرزان كلمة «جدة» باللغتين العربية والإنجليزية، وزراعة ما يزيد على 20 ألف شجرة، و75 نخلة، وتغطية ما يزيد على 176 ألف م2 بالعشب الطبيعي والصناعي مدعّمة بشبكة ري متطورة.

ويرتبط المشروع بتطوير الواجهة الجنوبية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، الذي صدر بخصوصه توجيه أمير منطقة مكة المكرمة بإزالة المنطقة الصناعية بحي النزهة - واجهة للمطار الجديد من الناحية الجنوبية - وتطويرها وفقاً لنظام البناء الجديد المعتمد من أمانة محافظة جدة، وتشمل 5 مخططات صناعية غيّرت الأمانة استخدامها إلى متعدد الاستعمالات على مساحة تقدر بأكثر من 2 كيلومتر.