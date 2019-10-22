شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الباحة: لن أتهاون في متابعة إنجاز المشاريع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علي الرباعي (الباحة) okaz-

قطع أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بعدم التهاون في متابعة كافة مسؤولي الوزارات لإنجاز مشاريع المنطقة الخدمية التي تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وناقش خلال استقباله أمس نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أبرز المعوقات والحلول المطروحة لعدد من المشاريع وكيفية تنفيذها، وتطلع لسرعة إنجاز مشاريع الطرق بالمنطقة نظراً لما تمثله من أهمية.

وعلمت "الخليج 365" أن وزير النقل المهندس نبيل العامودي اعتذر في وقت متأخر من مساء أمس الأول عن زيارة الباحة عبر رسالة «واتساب» تضمنت أسفه عن الحضور بحكم ارتباطات طرأت على جدوله، ما تسبب في تأجيل تدشين مشاريع طرق بلغت كلفة إنجازها مليار ريال، وفيما كانت المراسم والعلاقات العامة في انتظار الوزير في مطار الباحة، تفاجأ المستقبلون بأن القادم نائب الوزير المهندس بدر الدلامي.