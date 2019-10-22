شكرا لقرائتكم خبر عن 3020 طلب إعسار في مدونة «العدل».. "الخليج 365" تنشر التفاصيل والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عدنان الشبراوي (جدة)ضمت مدونة الأحكام التي نشرتها وزارة العدل أخيرا، على موقعها الإلكتروني، (رصدتها "الخليج 365") 3020 طلب إعسار من محاكم التنفيذ في مختلف المناطق، و9 آلاف مدين في أحكام قضائية على مدى 4 سنوات، بينهم أفراد من أسرة واحدة طالبوا بالحجز على ممتلكات أقاربهم.
وشملت بيانات طالبي الإعسار التي وضعت في 309 صفحات إلكترونية، جنسيات متعددة من الجنسين (رجال ونساء)، أبرزها اليمنية، الإثيوبية، السيرلانكية، الباكستانية، الهندية، المصرية، الفلبينية، السودانية، السورية، واللبنانية.
واطلعت "الخليج 365" على بيانات تنفيذ لمواطن يطالب إثبات إعساره عقب صدور 10 أحكام حقوقية بحقه في منطقة الرياض، وطالب مواطن آخر في جدة إثبات إعساره من 55 مطالبة مالية، منها 16 حكما لمواطنة، و32 حكما لمواطن، و7 أحكام لآخرين، ويتوقع أن تفصل محكمة التنفيذ في طلبه نهاية صفر الجاري 1441.
كما تفصل محكمة التنفيذ في الرياض الأسبوع الأول من ربيع الأول القادم في إعسار مواطن من 30 مطالبة مالية لآخرين، وحددت محكمة التنفيذ في حفر الباطن منتصف ربيع الأول القادم موعدا للبت في إعسار مواطن من 66 طلبا ماليا بأحكام قضائية.
كما تضمنت مدونة وزارة العدل أحكام تنفيذ بين أشقاء وشقيقات، بينها أحكام لمواطنات حصلن على أحكام الحجز على عقارات أشقائهن لسداد مستحقات مالية.
وحصل مواطن على أمر قضائي استصدره على شقيقه بحجز قطعتي أرض على مساحة 4500 متر مربع جنوبي جدة، في حين تقدم أب بطلب التنفيذ جبرا على ابنه ببيع عقار عبارة عن قطعتي أرض على مساحة إجمالية 1200 متر مربع في منطقة القصيم.
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