شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن سلمان: منح المدن الصغيرة الأولوية في «الإسكان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وجه أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بمنح الأولوية في تسليم أراضي ومنتجات وزارة الإسكان لأهالي المحافظات والمدن الصغيرة، للقضاء على الظواهر السلبية، وتنظيم البناء بما يُعزز الهوية البصرية فيها.

وشدد خلال لقائه وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وعددا من مسؤولي الوزارة، على أهمية تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز مشاركة القطاعات غير الربحية التي وصل عددها إلى أكثر من 17 جمعية خيرية لمعرفتها بأحوال ومتطلبات الأهالي.

واستعرض اللقاء خطط الوزارة وخيارات الدعم السكني التي توفرها للمستفيدين في مدن ومحافظات منطقة المدينة المنورة، وجهودها في إيجاد الحلول والتسهيلات السكنية والتمويلية المناسبة للمواطنين بكافة فئاتهم، ومجموعة من الإحصاءات للوحدات السكنية ومخططات الأراضي المجانية بالمنطقة ونسب التغطية وأعداد المستفيدين، وآلية تطوير البنية التحتية في عدد من المواقع.

وبحث اللقاء أبرز التحديات والعوائق التي تواجهها مشاريع الإسكان في المنطقة، وسبل تعزيز الحلول السريعة وإيجاد مناهج عمل مستدامة تضمن استمرارية العمل والإنجاز، ثم سلم أمير منطقة المدينة المنورة رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي بالمنطقة عدداً من الوحدات السكنية لمستفيدي برنامج الإسكان التنموي التابع لوزارة الإسكان، وكرم الجمعيات المساهمة بتسليم المساكن للمستحقين.