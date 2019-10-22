شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المظالم»: مستمرون في العمل الجاد والمميز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف استمرار الديوان في تقديم المزيد من العمل الجاد والمميز، مثمنا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، لمرفق قضاء ديوان المظالم بالكوادر القيادية المؤهلة.

وأشاد لدى استقباله في مكتبه أمس الشيخ علي بن محمد السلطان، بمناسبة صدور تعيينه نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية، بجهود جميع منسوبي ديوان المظالم التي أسهمت في منجزاته المتحققة، معربا عن تمنياته للسلطان بالتوفيق والسداد في القيام بمهمات عمله الجديد.

سائلا المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه، وبذل المزيد من الجهد في كل ما من شأنه تطوير ورفعة القضاء الإداري بالمملكة، والإسهام في إكمال مسيرة من سبقوه بعطائهم وجهدهم بما يتواكب مع تطلعات ودعم واهتمام القيادة الرشيدة.