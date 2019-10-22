الرياض: إسقاط داهسي رجل المرور

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جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة) أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض بشخصين أقدما على دهس رجل أمن في إدارة المرور خلال أدائه لمهماته في إحدى النقاط ولاذا بالفرار هاربين بجريمتهما. وتابعت فرق البحث والتحري الجانيين وبحثت عنهما وتوصلت إلى مخبئهما في وقت قياسي، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل رجل المرور المصاب إلى مستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج، وأكدت مصادر طبية استقرار حالته.

أطاحت الأجهزة الأمنية في منطقة الرياض بشخصين أقدما على دهس رجل أمن في إدارة المرور خلال أدائه لمهماته في إحدى النقاط ولاذا بالفرار هاربين بجريمتهما. وتابعت فرق البحث والتحري الجانيين وبحثت عنهما وتوصلت إلى مخبئهما في وقت قياسي، وتحويلهما إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تم نقل رجل المرور المصاب إلى مستشفى الملك سلمان لتلقي العلاج، وأكدت مصادر طبية استقرار حالته.

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