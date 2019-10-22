، "ترامب": سنضرب إيران إذا اضطررنا لهذه الخطوة.. ومستعدون للحرب ،

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هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة، وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، قال ترامب: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".
وفي الملف السوري، قال الرئيس الأميركي إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة، وإنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.
وأضاف: "إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها".
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، بأن الولايات المتحدة لم تقدم أبداً أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة "400 عام" لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.
وفي 20 سبتمبر، فرض ترامب عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران، وأعلن عقب هذا القرار أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.
وحذر، وقتذاك، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران سوريا البيت الأبيض
"ترامب": سنضرب إيران إذا اضطررنا لهذه الخطوة.. ومستعدون للحربصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة، وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، قال ترامب: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".
وفي الملف السوري، قال الرئيس الأميركي إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة، وإنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.
وأضاف: "إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها".
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، بأن الولايات المتحدة لم تقدم أبداً أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة "400 عام" لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.
وفي 20 سبتمبر، فرض ترامب عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران، وأعلن عقب هذا القرار أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.
وحذر، وقتذاك، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:11 AM
قال إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة
هدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الاثنين بضرب إيران إذا كانت هناك ضرورة لاتخاذ هذه الخطوة، وفقاً لموقع قناة العربية.
وفي التفاصيل، قال ترامب: "سنضرب إيران إذا اضطررنا، ونحن مستعدون للحرب إذا كانت هناك ضرورة".
وفي الملف السوري، قال الرئيس الأميركي إن الهدنة في شمال سوريا صامدة رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة، وإنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات إذا لم تلتزم بالاتفاق لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون.
وأضاف: "إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها".
وصرح ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته، بأن الولايات المتحدة لم تقدم أبداً أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة "400 عام" لحمايتهم، مضيفاً أنه لا يريد أن يترك قوات أميركية في سوريا.
وفي 20 سبتمبر، فرض ترامب عقوبات على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني. وأكد أنه الذي سيقرر توقيت ضرب إيران، وأعلن عقب هذا القرار أن العقوبات المفروضة على إيران هي الأقسى على الإطلاق.
وحذر، وقتذاك، طهران من أن واشنطن تمتلك أقوى جيش في العالم، وأنه يمارس أقصى درجات ضبط النفس تجاه إيران.
، "ترامب": سنضرب إيران إذا اضطررنا لهذه الخطوة.. ومستعدون للحرب ،
المصدر : الخليج 365
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