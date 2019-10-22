، حقيقة ما حدث في اليمن: الحوثي حاول الالتفاف فعاد المرتزقة في مسيرات "جنائز" ،

محمد بن مسعود - الدمام - مليشيات الحوثي الانقلابية أطلقت حملة إعلامية للتشويش على هزيمتها

حاولت مليشيات الحوثي صناعة انتصار إعلامي جديد عبر أكاذيب، تبثها في مواقع التواصل الاجتماعية، وعبر قنواتها؛ وذلك في عملية التفاف، نفذتها بهدف استعادة مواقع عسكرية، حررتها القوات اليمنية المدعومة من التحالف، ولكن المليشيات عادت ذليلة.

ووفقًا لمعلومات، كشفها عسكريون يمنيون، أن المليشيات حاولت تنفيذ عملية التفاف على المواقع المحررة بالقرب من الملاحيط وعدد من المواقع في محيطها، لكن المليشيات لقيت مصيرها؛ إذ تلقت صدًّا قويًّا، ولم تتمكن من احتلال مكان واحد من الموقع العسكري.

وما إن فشلت محاولة الالتفاف التي أسمتها المليشيات (نصر من الله) حتى أطلقت مليشيات الحوثي حملة إعلامية بهدف التسويق لعملية الالتفاف على أنها ناجحة، والتشويش على الهزيمة، إلا أن الحملة الإعلامية كانت مهزوزة ومفضوحة؛ إذ عرضت المليشيات جزءًا من ضحاياها في مسيرات تشييع لمرتزقتها بعد فشل محاولة الانقلاب، ولم تعرض القنوات بقية جنائز قتلاها.

وكشف عسكريون أن صد هجوم محاولة الالتفاف الحوثية على المواقع يصعب النجاة منه. ‫اليمن مليشيا الحوثي القوات اليمنية التحالف