محمد بن مسعود - الدمام - "الجبير" يزور البرلمان البريطاني ويبحث سبل التعاون بين البلدينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-10-22
زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس الاثنين، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
والتقى "الجبير" عددًا من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:56 AM
التقى عددًا من النواب واستعرض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس الاثنين، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.
والتقى "الجبير" عددًا من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.
، "الجبير" يزور البرلمان البريطاني ويبحث سبل التعاون بين البلدين ،
المصدر : الخليج 365
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