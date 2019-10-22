محمد بن مسعود - الدمام - "الجبير" يزور البرلمان البريطاني ويبحث سبل التعاون بين البلدين

الخليج 365

2019-10-22

زار وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، أمس الاثنين، البرلمان البريطاني، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة المتحدة.

والتقى "الجبير" عددًا من البرلمانيين، حيث جرى استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة.

