، بعد إصابة شقيقته بورم حميد.. باحث سعودي يكتشف جهازًا يقتل الخلايا السرطانية ،

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كشف الدكتور محمد القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، وهو متخصص في الهندسة الميكانيكية، أن فكرة جهازه لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم حميد عند إحدى شقيقاته؛ وهو ما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، واستغرق منه ذلك 4 سنوات بحثية.
وفي التفاصيل، شرح "القحطاني" لبرنامج يا هلا فكرة الجهاز بأنه عبارة عن معدن، يُزرع في جسم الإنسان في منطقة الخلايا السرطانية، أو الأورام، ويتفاعل مع الدواء في قتل الخلايا السرطانية، ويأخذ المريض كبسولات ليست فعالة، وفي حالة خاملة، وعندما يتم التواصل بينها وبين المعدن والعلاج يكون فعّالا؛ ويقتل الخلايا السرطانية.
وأضاف: "جهازي الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فاعليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة". مشيرًا إلى أن فاعلية الجهاز أثبتها مركز أبحاث السرطان البريطاني، وقتل الخلايا السرطانية بسلاسة.
بعد إصابة شقيقته بورم حميد.. باحث سعودي يكتشف جهازًا يقتل الخلايا السرطانيةعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-10-22
كشف الدكتور محمد القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، وهو متخصص في الهندسة الميكانيكية، أن فكرة جهازه لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم حميد عند إحدى شقيقاته؛ وهو ما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، واستغرق منه ذلك 4 سنوات بحثية.
وفي التفاصيل، شرح "القحطاني" لبرنامج يا هلا فكرة الجهاز بأنه عبارة عن معدن، يُزرع في جسم الإنسان في منطقة الخلايا السرطانية، أو الأورام، ويتفاعل مع الدواء في قتل الخلايا السرطانية، ويأخذ المريض كبسولات ليست فعالة، وفي حالة خاملة، وعندما يتم التواصل بينها وبين المعدن والعلاج يكون فعّالا؛ ويقتل الخلايا السرطانية.
وأضاف: "جهازي الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فاعليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة". مشيرًا إلى أن فاعلية الجهاز أثبتها مركز أبحاث السرطان البريطاني، وقتل الخلايا السرطانية بسلاسة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:44 AM
استغرق منه 4 سنوات بحثية وأثبت فاعليته بمعهد أبحاث السرطان البريطاني
كشف الدكتور محمد القحطاني، الباحث في المعادن الطبية لعلاج الأورام السرطانية، وهو متخصص في الهندسة الميكانيكية، أن فكرة جهازه لعلاج الأورام السرطانية أتت بعد اكتشاف ورم حميد عند إحدى شقيقاته؛ وهو ما دفعه للبحث عن أنواع الأورام وعلاجها، واستغرق منه ذلك 4 سنوات بحثية.
وفي التفاصيل، شرح "القحطاني" لبرنامج يا هلا فكرة الجهاز بأنه عبارة عن معدن، يُزرع في جسم الإنسان في منطقة الخلايا السرطانية، أو الأورام، ويتفاعل مع الدواء في قتل الخلايا السرطانية، ويأخذ المريض كبسولات ليست فعالة، وفي حالة خاملة، وعندما يتم التواصل بينها وبين المعدن والعلاج يكون فعّالا؛ ويقتل الخلايا السرطانية.
وأضاف: "جهازي الجديد يصلح لعلاج جميع الأورام، ومدة فاعليته تعتمد على مرحلة المرض، لكنها في المجمل ليست مدة طويلة". مشيرًا إلى أن فاعلية الجهاز أثبتها مركز أبحاث السرطان البريطاني، وقتل الخلايا السرطانية بسلاسة.
، بعد إصابة شقيقته بورم حميد.. باحث سعودي يكتشف جهازًا يقتل الخلايا السرطانية ،
المصدر : الخليج 365
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