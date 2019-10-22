، العثور على الطفل "بتال" بعد 9 ساعات من اختفائه ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
تمكن أحد المواطنين من العثور على الطفل المفقود عن أسرته "بتال بن خالد القرشي" وذلك بعد تسع ساعات من الاختفاء، حيث كان قد شاهده بداخل إحدى الحدائق يلهو بها، وكانت تبدو عليه علامات التائه حتى إنه تأكد من أنه الطفل المفقود، واقتاده معه لأحد المطاعم بطريق الشفا في الطائف وهناك تواصل مع الجهات الأمنية مُبلغًا إياهم بالعثور على الطفل المفقود.
والد الطفل وعبر "الخليج 365" شكرَ كل من أسهم في البحث عن طفله ابتداءً بالجهات الأمنية وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والمواطنين الذي تطوعوا في أعمال البحث، معبرًا عن فرحه بالعثور عليه.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت مجريات اختفاء الطفل، حيث قد بدأت فِرق البحث والإنقاذ ممثلة في فريق "ساعد"، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، مجريات البحث عن الطفل "بتال بن خالد القرشي" الذي اختفى عن أسرته الساعة الثالثة عصر الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.
ويبلغ الطفل "بتال القرشي" من العمر 8 سنوات. ووفقًا لوالده في تأكيده لـ"الخليج 365"، فإن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة.الطائف الشفا بتال القرشي فريق ساعد
العثور على الطفل "بتال" بعد 9 ساعات من اختفائهفهد العتيبي الخليج 365 2019-10-22
تمكن أحد المواطنين من العثور على الطفل المفقود عن أسرته "بتال بن خالد القرشي" وذلك بعد تسع ساعات من الاختفاء، حيث كان قد شاهده بداخل إحدى الحدائق يلهو بها، وكانت تبدو عليه علامات التائه حتى إنه تأكد من أنه الطفل المفقود، واقتاده معه لأحد المطاعم بطريق الشفا في الطائف وهناك تواصل مع الجهات الأمنية مُبلغًا إياهم بالعثور على الطفل المفقود.
والد الطفل وعبر "الخليج 365" شكرَ كل من أسهم في البحث عن طفله ابتداءً بالجهات الأمنية وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والمواطنين الذي تطوعوا في أعمال البحث، معبرًا عن فرحه بالعثور عليه.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت مجريات اختفاء الطفل، حيث قد بدأت فِرق البحث والإنقاذ ممثلة في فريق "ساعد"، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، مجريات البحث عن الطفل "بتال بن خالد القرشي" الذي اختفى عن أسرته الساعة الثالثة عصر الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.
ويبلغ الطفل "بتال القرشي" من العمر 8 سنوات. ووفقًا لوالده في تأكيده لـ"الخليج 365"، فإن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:09 AM
بدموع الفرح بعودته .. والده لـ"الخليج 365": شكرًا لكم
تمكن أحد المواطنين من العثور على الطفل المفقود عن أسرته "بتال بن خالد القرشي" وذلك بعد تسع ساعات من الاختفاء، حيث كان قد شاهده بداخل إحدى الحدائق يلهو بها، وكانت تبدو عليه علامات التائه حتى إنه تأكد من أنه الطفل المفقود، واقتاده معه لأحد المطاعم بطريق الشفا في الطائف وهناك تواصل مع الجهات الأمنية مُبلغًا إياهم بالعثور على الطفل المفقود.
والد الطفل وعبر "الخليج 365" شكرَ كل من أسهم في البحث عن طفله ابتداءً بالجهات الأمنية وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والمواطنين الذي تطوعوا في أعمال البحث، معبرًا عن فرحه بالعثور عليه.
وكانت "الخليج 365" قد تابعت مجريات اختفاء الطفل، حيث قد بدأت فِرق البحث والإنقاذ ممثلة في فريق "ساعد"، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، مجريات البحث عن الطفل "بتال بن خالد القرشي" الذي اختفى عن أسرته الساعة الثالثة عصر الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.
ويبلغ الطفل "بتال القرشي" من العمر 8 سنوات. ووفقًا لوالده في تأكيده لـ"الخليج 365"، فإن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة.
، العثور على الطفل "بتال" بعد 9 ساعات من اختفائه ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الطفل "بتال" بعد 9 ساعات من اختفائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.