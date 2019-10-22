، العثور على الطفل "بتال" بعد 9 ساعات من اختفائه ،

محمد بن مسعود - الدمام - بدموع الفرح بعودته .. والده لـ"الخليج 365": شكرًا لكم

تمكن أحد المواطنين من العثور على الطفل المفقود عن أسرته "بتال بن خالد القرشي" وذلك بعد تسع ساعات من الاختفاء، حيث كان قد شاهده بداخل إحدى الحدائق يلهو بها، وكانت تبدو عليه علامات التائه حتى إنه تأكد من أنه الطفل المفقود، واقتاده معه لأحد المطاعم بطريق الشفا في الطائف وهناك تواصل مع الجهات الأمنية مُبلغًا إياهم بالعثور على الطفل المفقود.

والد الطفل وعبر "الخليج 365" شكرَ كل من أسهم في البحث عن طفله ابتداءً بالجهات الأمنية وفريق "ساعد" للبحث والإنقاذ، والمواطنين الذي تطوعوا في أعمال البحث، معبرًا عن فرحه بالعثور عليه.

وكانت "الخليج 365" قد تابعت مجريات اختفاء الطفل، حيث قد بدأت فِرق البحث والإنقاذ ممثلة في فريق "ساعد"، بالتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، مجريات البحث عن الطفل "بتال بن خالد القرشي" الذي اختفى عن أسرته الساعة الثالثة عصر الاثنين بعد خروجه من منزل الأسرة الكائن في حي الوسام 2 بالطائف.

ويبلغ الطفل "بتال القرشي" من العمر 8 سنوات. ووفقًا لوالده في تأكيده لـ"الخليج 365"، فإن الطفل لم يخرج من المنزل من قبل، ولم يُفقد في فترة سابقة.الطائف الشفا بتال القرشي فريق ساعد