، الهلال بـ (الأرض والجمهور) يسعى لتخطي السد والتأهل للنهائي الآسيوي ،

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يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك حينما يستضيف نظيره السد القطري عند الساعة 7:15 من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب نصف النهائي .
الهلال يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب تحقيقه نتيجة إيجابية مريحة في لقاء الذهاب 4-1، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك وإنما بالعطاء داخل الميدان خلال 90 دقيقة.
ويفتقد السد في لقاء الليلة لخدمات هدافه الجزائري (إيقاف) بغداد بونجاح وزميله عبدالكريم حسن والذي يغيب بسبب نيله البطاقة الحمراء في لقاء الفريقين في الدوحة، إلا أن المدير الفني للفريق "تشافي" أكد أن بطاقة التأهل للنهائي ما زالت في الميدان، على الرغم من صعوبة المهمة.
في الجانب الآخر يخشى الهلال خسارة عددٍ من اللاعبين وعدم مشاركتهم النهائي (في حال تأهل الفريق)، في حال نيلهم البطاقة الصفراء لعل أبرزهم ( الفرج ، عطيف ، قوميز).
ومن المتوقع أن يسعى المدير الفني للهلال "الروماني" رازفان ، إلى إراحة بعض العناصر المؤثرة أو إتاحة اللعب لدقائق مع مطلع الشوط الأول ( حسب مجريات اللقاء).
ويدعم صفوف الفريق الأزرق عودة "المخضرم" محمد الشلهوب و"هتان" كأوراق رابحة.
الرياض الهلال السد دوري أبطال آسيا ملعب جامعة الملك سعود
الهلال بـ (الأرض والجمهور) يسعى لتخطي السد والتأهل للنهائي الآسيويأحمد سرور الخليج 365 2019-10-22
يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك حينما يستضيف نظيره السد القطري عند الساعة 7:15 من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب نصف النهائي .
الهلال يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب تحقيقه نتيجة إيجابية مريحة في لقاء الذهاب 4-1، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك وإنما بالعطاء داخل الميدان خلال 90 دقيقة.
ويفتقد السد في لقاء الليلة لخدمات هدافه الجزائري (إيقاف) بغداد بونجاح وزميله عبدالكريم حسن والذي يغيب بسبب نيله البطاقة الحمراء في لقاء الفريقين في الدوحة، إلا أن المدير الفني للفريق "تشافي" أكد أن بطاقة التأهل للنهائي ما زالت في الميدان، على الرغم من صعوبة المهمة.
في الجانب الآخر يخشى الهلال خسارة عددٍ من اللاعبين وعدم مشاركتهم النهائي (في حال تأهل الفريق)، في حال نيلهم البطاقة الصفراء لعل أبرزهم ( الفرج ، عطيف ، قوميز).
ومن المتوقع أن يسعى المدير الفني للهلال "الروماني" رازفان ، إلى إراحة بعض العناصر المؤثرة أو إتاحة اللعب لدقائق مع مطلع الشوط الأول ( حسب مجريات اللقاء).
ويدعم صفوف الفريق الأزرق عودة "المخضرم" محمد الشلهوب و"هتان" كأوراق رابحة.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:15 AM
عند الساعة 7:15 مساءً .. "محيط الرعب" يحتضن المواجهة
يسعى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى خطف بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك حينما يستضيف نظيره السد القطري عند الساعة 7:15 من مساء اليوم الثلاثاء على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب نصف النهائي .
الهلال يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور، إلى جانب تحقيقه نتيجة إيجابية مريحة في لقاء الذهاب 4-1، لكن كرة القدم لا تعترف بذلك وإنما بالعطاء داخل الميدان خلال 90 دقيقة.
ويفتقد السد في لقاء الليلة لخدمات هدافه الجزائري (إيقاف) بغداد بونجاح وزميله عبدالكريم حسن والذي يغيب بسبب نيله البطاقة الحمراء في لقاء الفريقين في الدوحة، إلا أن المدير الفني للفريق "تشافي" أكد أن بطاقة التأهل للنهائي ما زالت في الميدان، على الرغم من صعوبة المهمة.
في الجانب الآخر يخشى الهلال خسارة عددٍ من اللاعبين وعدم مشاركتهم النهائي (في حال تأهل الفريق)، في حال نيلهم البطاقة الصفراء لعل أبرزهم ( الفرج ، عطيف ، قوميز).
ومن المتوقع أن يسعى المدير الفني للهلال "الروماني" رازفان ، إلى إراحة بعض العناصر المؤثرة أو إتاحة اللعب لدقائق مع مطلع الشوط الأول ( حسب مجريات اللقاء).
ويدعم صفوف الفريق الأزرق عودة "المخضرم" محمد الشلهوب و"هتان" كأوراق رابحة.
، الهلال بـ (الأرض والجمهور) يسعى لتخطي السد والتأهل للنهائي الآسيوي ،
المصدر : الخليج 365
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