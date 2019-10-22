، الدوري الإنجليزي: "شيفليد يونايتد" يكسب أرسنال بهدف ،

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق شيفيلد يونايتد "العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد" انتصاره الثالث في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على حساب فريق آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامال لين.

وسجل شيفيلد يونايتد هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ليس موسيت في الدقيقة 30 عن طريق ركلة ركنية.

ورفع شيفليد رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.شيفيلد يونايتد الأمير عبدالله بن مساعد آرسنال الدوري الإنجليزي