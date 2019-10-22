- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق شيفيلد يونايتد "العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد" انتصاره الثالث في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على حساب فريق آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامال لين.
وسجل شيفيلد يونايتد هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ليس موسيت في الدقيقة 30 عن طريق ركلة ركنية.
ورفع شيفليد رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.شيفيلد يونايتد الأمير عبدالله بن مساعد آرسنال الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي: "شيفليد يونايتد" يكسب أرسنال بهدفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-10-22
حقق فريق شيفيلد يونايتد "العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد" انتصاره الثالث في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على حساب فريق آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامال لين.
وسجل شيفيلد يونايتد هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ليس موسيت في الدقيقة 30 عن طريق ركلة ركنية.
ورفع شيفليد رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.
22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
01:06 AM
حقق فريق شيفيلد يونايتد "العائدة ملكيته للأمير عبدالله بن مساعد" انتصاره الثالث في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك على حساب فريق آرسنال بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برامال لين.
وسجل شيفيلد يونايتد هدف المباراة الوحيد عبر اللاعب ليس موسيت في الدقيقة 30 عن طريق ركلة ركنية.
ورفع شيفليد رصيده إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز التاسع، بينما تجمد رصيد آرسنال عند النقطة 15 في المركز الخامس.
، الدوري الإنجليزي: "شيفليد يونايتد" يكسب أرسنال بهدف ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الإنجليزي: "شيفليد يونايتد" يكسب أرسنال بهدف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.